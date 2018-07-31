Украинские баскетбольные клубы узнали первых соперников в еврокубках
В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, определившая соперников для украинских баскетбольных клубов - "Черкасских Мавп" и "Днепра".
Как сообщает официальный сайт ФБУ, чемпионы Украины "Мавпы" в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии "Кьонгсберг Миннерс", а "Днепр" будет противостоять 6-й команде прошлого чемпионата Греции клубу "Лаврио".
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Отметим, что в случае победы "Днепр" во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии "Альбы", а "Черкасские Мавпы" в случае прохода норвежцев будут противостоять кипрскому "Керавносу".
Матчи первого раунда квалификации состоятся 20-го и 26 сентября. Украинские команды, которые на жеребьевке были в качестве сеяных, первые поединки проведут на выезде, а вторые - дома.
Квалификация Кубка Европы FIBA. Первый раунд:
20 сентября
Кьонгсберг (Норвегия) - Черкасские Мавпы (Украина)
Лаврио (Греция) - Днепр (Украина)
26 сентября
Черкасские Мавпы (Украина) - Кьонгсберг (Норвегия)
Днепр (Украина) - Лаврио (Греция)
Напомним, что пять победителей первого раунда присоединятся во втором раунде квалификации к 11-ти другим командам. Восемь победителей второго раунда квалификации выходят в групповой этап соревнований.