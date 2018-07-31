Украинские баскетбольные клубы узнали первых соперников в еврокубках

"Черкасские Мавпы" в квалификации Кубка Европы FIBA сыграют против чемпиона Норвегии, а "Днепр" будет противостоять грекам.

В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, определившая соперников для украинских баскетбольных клубов - "Черкасских Мавп" и "Днепра".

Как сообщает официальный сайт ФБУ, чемпионы Украины "Мавпы" в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии "Кьонгсберг Миннерс", а "Днепр" будет противостоять 6-й команде прошлого чемпионата Греции клубу "Лаврио".

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Отметим, что в случае победы "Днепр" во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии "Альбы", а "Черкасские Мавпы" в случае прохода норвежцев будут противостоять кипрскому "Керавносу".

Матчи первого раунда квалификации состоятся 20-го и 26 сентября. Украинские команды, которые на жеребьевке были в качестве сеяных, первые поединки проведут на выезде, а вторые - дома.

Квалификация Кубка Европы FIBA. Первый раунд:

20 сентября

Кьонгсберг (Норвегия) - Черкасские Мавпы (Украина)

Лаврио (Греция) - Днепр (Украина)

26 сентября

Черкасские Мавпы (Украина) - Кьонгсберг (Норвегия)

Днепр (Украина) - Лаврио (Греция)

Напомним, что пять победителей первого раунда присоединятся во втором раунде квалификации к 11-ти другим командам. Восемь победителей второго раунда квалификации выходят в групповой этап соревнований.