Украинский баскетболист Пустовой подписал 3-летний контракт с Барселоной

Согласно контракта, Артем Пустовой получит в сумме 1,5 млн евро.

Украинский баскетболист Артем Пустовой подписал с «Барселоной» 3-летний контракт.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Испанский "Обрадойро", за который выступал украинский центровой в последнее время, получит за 26-летнего игрока сборной Украины выкуп.

По сообщениям СМИ, Артем Пустовой получит в сумме по контракту 1,5 млн евро.

«Барселона» – одна из лучших баскетбольных команд Европы. Каталонцы являются 18-кратными чемпионами Испании, дважды триумфаторами Евролиги. 24 раза каталонский клуб побеждал в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что за переход украинца компенсацию получит не только «Обрадойро», но и южненский «Химик» - первый клуб украинца Пустового.