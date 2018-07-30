Украинский баскетболист Пустовой подписал 3-летний контракт с Барселоной

23:55, 30 июля 2018
Баскетбол
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Артем Пустовой / БК "Барселона"

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Испанский "Обрадойро", за который выступал украинский центровой в последнее время, получит за 26-летнего игрока сборной Украины выкуп.

По сообщениям СМИ, Артем Пустовой получит в сумме по контракту 1,5 млн евро.

«Барселона» – одна из лучших баскетбольных команд Европы. Каталонцы являются 18-кратными чемпионами Испании, дважды триумфаторами Евролиги. 24 раза каталонский клуб побеждал в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что за переход украинца компенсацию получит не только «Обрадойро», но и южненский «Химик» - первый клуб украинца Пустового. 

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Теги: #Барселона#Артем Пустовой