Украинский баскетболист Пустовой подписал 3-летний контракт с Барселоной
23:55, 30 июля 2018Баскетбол
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Согласно контракта, Артем Пустовой получит в сумме 1,5 млн евро.
Артем Пустовой / БК "Барселона"
Украинский баскетболист Артем Пустовой подписал с «Барселоной» 3-летний контракт.
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Испанский "Обрадойро", за который выступал украинский центровой в последнее время, получит за 26-летнего игрока сборной Украины выкуп.
По сообщениям СМИ, Артем Пустовой получит в сумме по контракту 1,5 млн евро.
«Барселона» – одна из лучших баскетбольных команд Европы. Каталонцы являются 18-кратными чемпионами Испании, дважды триумфаторами Евролиги. 24 раза каталонский клуб побеждал в Кубке страны.
Ранее сообщалось, что за переход украинца компенсацию получит не только «Обрадойро», но и южненский «Химик» - первый клуб украинца Пустового.
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