Лидер чемпиона НБА "Голден Стейт" Дюрант продлит контракт с командой на 2 года

За сезон он будет зарабатывать, соответственно, 30 и 31,5 миллиона долларов.

Легкий форвард Кевин Дюрант продлит контракт с чемпионами НБА - Голден Стйт Уорриорз - еще на два года.

Согласно условиям контракта, за первый год баскетболист заработает 30 миллионов долларов, а за второй — 31.5 миллион, , сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Вместе с Уорриорс Дюрант выиграл два последних Финала сезона, каждом из которых по итогам матча становился самым ценным игроком. Сама же калифорнийская команда четыре сезона подряд выходила в Финал НБА и трижды его выиграла.

29-летний Кевин Дюрант играет в НБА с 2007 года, когда был выбран на драфте под 2-м номером клубом Сиэттл СуперСоникс, который вскоре переехал в Оклахому. В Уорриорс Дюрант перешел в 2016-м году и всего сыграл за них 166 матчей (130 в регулярном чемпионате и 36 — в плей-офф), зарабатывая в среднем не менее 26 очков за игру.

Также Дюрант девять раз входил в символическую сборную всех звезд НБА.