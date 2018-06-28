Сегодня состоится матч отбора баскетбольного ЧМ-2019 Турция - Украина

Первая встреча этих команд, которая состоялась во втором туре отбора, завершилась выездной победой турок, которые нанесли нашей команде единственное поражение в отборе.

Сегодня, 28 июня, мужская национальная сборная Украины проведет первый матч летнего игрового окна квалификации чемпионата мира.

Команда Евгения Мурзина сыграет на Анкара Арене, которая вмещает 10,5 тысяч болельщиков, против команды Турции, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Первая встреча этих команд, которая состоялась во втором туре отбора, завершилась выездной победой турок, которые нанесли нашей команде единственное поражение в отборе.

Сейчас наша команда занимает первое место в своем квартете, имея в активе 3 победы в 4 матчах.

Относительно турецкой команды, которая сейчас имеет 2 победы в активе, то сегодня в составе этой команды будут изменения по сравнению с первой игрой. Дебютирует за национальную команду недавно натурализованный американский защитник Скотти Вілбекін, который заменит Бобби Диксона, впервые сыграют в отборе на чемпионат мира представители НБА Чеди Осман из Кливленда и Фуркан Коркмаз из Филадельфии. Также в обойме Уфука Шаріджа все ключевые игроки, которые принимали участие в предыдущих матчах отбора, включая представителей Евролиги.

Поэтому, сборную Украины ждет непростая задача, но наша команда уже дважды в течение этого отбора доказывала, что не имеет проблем с игрой на чужой площадке - в активе подопечных Мурзина выездные победы в Швеции и Латвии. К тому же команда Турции не провела ни одного спарринга накануне летних матчей отбора, а учитывая, что в распоряжении Шариджа сейчас достаточно обновленный состав, это может стать дополнительной сложностью для наших соперников.

Матч Турция - Украина начнется в 20.00 по Киеву. Трансляция игры - на телеканале Xsport