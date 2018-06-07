Голден Стэйт выиграл третий матч подряд финальной серии НБА и вплотную приблизился к титулу

Матч завершился со счетом 110:102, а счет в серии стал 3-0.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся третий матч финальной серии сезона, в котором Голден Стейт Уорриорз обыграл Кливленд Кавальерс.

Матч завершился со счетом 110:102, а счет в серии 3-0, сообщает официальный сайт лиги.

В составе "Уорриорз" сверх результативностью отличился Кевин Дюрант, на счету которого 43 очка. У "Кливленда" 33 очка набрал ЛеБрон Джеймс, а 20 - на счету Кевина Лава.

Таким образом, Уорриорз вплотную приблизились к титулу, и каждая следующая победа команды автоматически станет последним матчем сезона в целом.

Следующая игра финальной серии состоится в пятницу, 8 июня (ночь на субботу, 9-е, по Киеву).