Голден Стэйт выиграл третий матч подряд финальной серии НБА и вплотную приблизился к титулу

10:31, 07 июня 2018
Баскетбол
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Голден Стэйт вплотную приблизился к титулу чемпиона НБА / Reuters

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся третий матч финальной серии сезона, в котором Голден Стейт Уорриорз обыграл Кливленд Кавальерс.

Матч завершился со счетом 110:102, а счет в серии 3-0, сообщает официальный сайт лиги.

В составе "Уорриорз" сверх результативностью отличился Кевин Дюрант, на счету которого 43 очка. У "Кливленда" 33 очка набрал ЛеБрон Джеймс, а 20 - на счету Кевина Лава. 

Таким образом, Уорриорз вплотную приблизились к титулу, и каждая следующая победа команды автоматически станет последним матчем сезона в целом.

Следующая игра финальной серии состоится в пятницу, 8 июня (ночь на субботу, 9-е, по Киеву). 

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Теги: #НБА 2017/18#Голден Стейт обыграл Кливленд НБА