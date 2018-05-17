Украинским баскетбольным клубам выделили три места в еврокубках на сезон 2018-2019

"Черкасские Мавпы" получат возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В следующем сезоне Украина может быть представлена в еврокубках тремя баскетбольными клубами. Об этом FIBA сообщила Федерации баскетбола Украины, информирует официальный сайт ФБУ.

Чемпиону Украины «Черкасским Мавпам» предложено сыграть в квалификации Лиги чемпионов, а еще два клуба могут подать заявки на участие в Кубке Европы FIBА (без учета клуба, который может опуститься в этот турнир из квалификации Лиги чемпионов).

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Подать заявку на участие в Кубке Европы могут клубы, которые заняли в чемпионате Украины место не ниже пятого.

В то же время FIBA снизила требования по вместительности арен для участия в Кубке Европы - минимальное количество зрительских мест составляет 1500. Это требование может быть изменено до 2000 мест, начиная с сезона 2020/2021.

Для участия в Лиге чемпионов FIBA минимальное количество зрительских мест в зале составляет 3000.

Напомним, в минувшем сезоне Украину на евроарене представляли «Химик», «Днепр» и «Будивельник»