"Голден Стейт" выиграл у "Хьюстона" в первом матче полуфинала плей-офф НБА

Игра завершилась со счетом 119:106.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый полуфинальный матч плей-офф серии между "Голден Стейт Уорриорз" и "Хьюстон Рокетс", где "Уорриорз" обыграл соперника и повел в счете.

Матч завершился со счетом 119:106, счет в серии стал 1-0, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Дюрант, на счету которого 37 очков, у Клея Томпсона - 28 баллов.

В составе "Хьюстона" вне конкуренции был Джеймс Харден - 41 балл.

Второй матч серии состоится в среду вечером (ночь на четверг по киевскому времени).

Хьюстон – Голден Стэйт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Счет в серии 0:1

Хьюстон: Харден (41 + 7 передач), Пол (23 + 11 подборов), Капела (12 + 6 подборов), Ариза (8), Такер (1) – старт; Гордон (15), Грин (6), Мба а Муте (0), Андерсон (0), Нене (0).

Голден Стэйт: Дюрант (37), Томпсон (28), Карри (18 + 6 подборов + 8 передач), Игудала (11), Грин (5 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Янг (9), Ливингстон (7), Луни (2), Уэст (2).