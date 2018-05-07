"Хьюстон" и "Голден Стэйт" в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

Состоялись две встречи Национальной баскетбольной ассоциации.

Накануне состоялись два поединка плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Хьюстон" обыграл "Юту" и повел в четвертьфинальной серии - 3:1. С таким же счетом "Голден Стэйт" ведет в серии с "Новым Орлеаном". Новый Орлеан – Голден Стэйт 92:118 (22:37, 32:24, 19:33, 19:24) Счет в серии 1:3 Новый Орлеан: Дэвис (26 + 12 подборов + 6 потерь), Мур (20), Холидэй (19 + 7 подборов), Миротич (7 + 11 подборов), Рондо (6 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Кларк (11 + 3 перехвата), Хилл (3), Миллер (0), Диалло (0), Лиггинс (0). Голден Стэйт: Дюрант (38 + 9 подборов + 5 передач), Карри (23), Томпсон (13 + 7 подборов), Грин (8 + 9 подборов + 9 передач + 4 перехвата), Игудала (6 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата) – старт; Кук (12), Луни (7), Ливингстон (4), Уэст (4), Макги (2), Пачулия (1), Янг (0), Белл (0). Юта – Хьюстон 87:100 (23:30, 25:28, 17:21, 22:21) Счет в серии 1:3 Юта: Митчелл (25 + 9 подборов + 4 перехвата), Инглс (15 + 8 подборов), Гобер (11 + 10 подборов + 3 блок-шота), О'Нил (8), Краудер (5) – старт; Экзам (9), Нето (9), Фэйворс (5), Жеребко (0), Беркс (0). Хьюстон: Пол (27 + 12 подборов + 6 передач), Харден (24 + 4 перехвата + 8 потерь), Капела (12 + 15 подборов + 6 блок-шотов), Такер (11 + 7 подборов), Ариза (6) – старт; Гордон (9), Грин (6), Мба а Муте (3), Нене (2).

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