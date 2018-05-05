"Новый Орлеан" обыграл "Голден Стэйт", "Хьюстон" победил "Юту" в плей-офф НБА

Состоялись два матча плей-офф турнира.

Накануне состоялись два матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Новый Орлеан – Голден Стэйт 119:100 (30:21, 32:35, 30:19, 27:25) Счет в серии 1:2 Новый Орлеан: Дэвис (33 + 18 подборов), Холидэй (21 + 7 подборов), Миротич (16 + 13 подборов), Мур (13), Рондо (4 + 10 подборов + 21 передач) – старт; Кларк (18), Хилл (9), Миллер (5), Диалло (0), Лиггинс (0). Голден Стэйт: Томпсон (26 + 7 подборов), Дюрант (22), Карри (19 + 6 подборов + 4 перехвата), Грин (11 + 12 подборов + 9 передач), Макги (2) – старт; Луни (6), Игудала (4), Пачулия (3), Кук (2), Янг (2), Ливингстон (2), Белл (1), Уэст (0). Юта – Хьюстон 92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20) Счет в серии 1:2 Юта: О'Нил (17), Гобер (12 + 9 подборов), Митчелл (10), Инглс (6 + 5 потерь), Фэйворс (2) – старт; Беркс (14), Нето (8), Краудер (7), Экзам (6), Жеребко (6), Стоктон (2), Брэдли (2), Юдо (0). Хьюстон: Харден (25 + 12 передач), Пол (15 + 7 подборов + 6 передач), Ариза (11), Капела (11 + 8 подборов+ 4 блок-шота), Такер (9) – старт; Гордон (25), Нене (8), Грин (3), Мба а Муте (2), Джонсон (2), Андерсон (2), Блэк (0).

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