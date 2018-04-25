"Голден Стейт" и "Филадельфия" вышли во второй круг плей-офф НБА

Обе команды выиграли свои серии со счетом 4:1.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча первого раунда серии плей-офф, в двух из которых опредедлились победители серий.

"Филадельфия 76", обыграла "Майами Хит", а "Голден Стейт Уорриорз" - "Сан-Антонио Сперз", с одинаковым счетом в серии 4-1, сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Стейт" на своей площадке в Окленде обыграл "Сан-Антонио" со счетом 99:91. 30 очков Ла Маркуса Олдриджа, который стал самым результативным игроком матча, ничем не помогли "Сан-Антонио" в общем противостоянии. 8-очковое отставание от соперника к финальной сирене означало для игроков из Сан-Антонио окончание сезона уже после первого раунда плей-офф.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

24 апреля.

Бостон – Милуоки 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26)

Счет в серии 3:2

Бостон: Хорфорд (22 + 14 подборов + 6 потерь), Розир (16), Браун (14 + 6 подборов), Тейтум (8), Оджелей (5 + 7 подборов) – старт; Моррис (10 + 8 подборов), Смарт (9 + 3 блок-шота + 5 потерь), Бэйнс (4), Ларкин (4).

Милуоки: Миддлтон (23), Адетокумбо (16 + 10 подборов + 9 передач), Бледсоу (16), Брогдон (2), Зеллер (0) – старт; Паркер (17 + 8 подборов), Мухаммад (11), Макер (2), Деллаведова (0), Снелл (0).

Филадельфия – Майами 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25)

Счет в серии 4:1

Филадельфия: Редик (27), Эмбиид (19 + 12 подборов), Симмонс (14 + 10 подборов + 6 передач), Ковингтон (10), Шарич (8) – старт; Белинелли (11), Джонсон (6), Ильясова (5 + 10 подборов), Макконнелл (4), Андерсон (0).

Майами: Т. Джонсон (16), Драгич (15 + 5 потерь), Дж. Джонсон (4), Уайтсайд (2), Ричардсон (0) – старт; Олиник (18 + 8 подборов + 6 передач), Уинслоу (12 + 7 подборов), Уэйд (11), Эллингтон (9), Адебайо (4), Макгрудер (0).

Голден Стэйт – Сан-Антонио – 99:91 (22:20, 27:18, 30:27, 20:26)

Счет в серии 4:1

Голден Стэйт: Дюрант (25 + 6 подборов + 5 потерь), Томпсон (24), Грин (17 + 19 подборов + 7 передач), Игудала (7), Макги (4) – старт; Луни (8), Ливингстон (8), Уэст (4 + 7 подборов), Кук (2), Янг (0).

Сан-Антонио: Олдридж (30 + 12 подборов), Миллс (18), Гэй (9), Мюррей (6 + 8 подборов), Грин (0) – старт; Джинобили (10 + 7 передач), Андерсон (10), Паркер (4), Бертанс (3), Газоль (1 + 6 подборов), Форбс (0).