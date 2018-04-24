"Юта" и "Хьюстон" одержали третьи победы в сериях плей-офф НБА

Обе команды вплотную приблизились к попаданию в четвертьфинал.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча плей-офф, в которых "Юта" и "Хьюстон" одержали третьи победы в своих сериях и вплотную приблизитлись к выходу во второй раунд - четвертьфинал.

"Юта Джазз" обыграла "Оклахому Сити Тандер" со счетом 113:96, а "Хьюстон Рокетс" - "Миннесоту Тимбервулз" - 119:100, сообщает официальный сайт турнира.

На счету Джеймса Хардена из "Хьюстона" 36 очков и он стал самым результативным игроком дня в составе всех четырех команд.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала.

23 апреля.

Миннесота – Хьюстон – 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)

Счет в серии 1:3

Миннесота: Таунс (22 + 15 подборов + 5 потерь), Батлер (19 + 9 подборов), Уиггинс (14), Гибсон (2), Тиг (2) – старт; Роуз (17 + 6 подборов), Кроуфорд (10), Бьелица (7), Брукс (4), Дженг (3), Джордж-Хант (0).

Хьюстон: Харден (36 + 4 перехвата), Пол (25 + 6 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Ариза (15 + 4 блок-шота), Капела (14 + 17 подборов), Такер (3) – старт; Гордон (18), Нене (4), Грин (2), Джонсон (2), Блэк (0), Джексон (0), Андерсон (0).

Юта – Оклахома-Сити – 113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23)

Счет в серии 3:1

Юта: Митчелл (33 + 7 подборов), Инглс (20), Гобер (16 + 10 подборов), Рубио (13 + 6 подборов + 8 передач), Фэйворс (13) – старт; О'Нил (10 + 9 подборов), Краудер (6 + 7 подборов), Экзам (2), Жеребко (0), Юдо (0), Беркс (0), Нето (0).

Оклахома: Джордж (32 + 6 подборов), Уэстбрук (23 + 14 подборов), Энтони (11 + 6 подборов), Адамс (9 + 7 подборов), Брюэр (3) – старт; Абринес (10), Грант (6), Фелтон (2), Паттерсон (0), Хьюстис (0), Фергюсон (0), Джонсон (0).