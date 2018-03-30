"Сан-Антонио" победил "Оклахому" в центральном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 103:99

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялдись пять матчей, где в центральной игре дня "Сан-Антонио Сперз" обыграли "Оклахому Сити Тандер".

Матч закончился со счетом 103:99, соообщоет официальный сайт лиги.

Любопытно, что самым результативным игроком матча стал игрок проигравшей команды Пол Джордж, на счету которого 26 очков. В то же время, у Ла Маркуса Олдриджа из "Сан-Антонио" 25 баллов на счету.

НБА. Регулярный чемпионат.

29 марта.

Детройт – Вашингтон 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)

Детройт: Драммонд (24 + 23 подбора), Толливер (14), Буллок (14), Джексон (13 + 8 передач), Джонсон (9) – старт; Элленсон (9), Кеннард (8), Смит (6), Эннис (4), Морлэнд (2).

Вашингтон: Бил (15 + 6 потерь), Моррис (11 + 6 подборов + 4 блок-шота), Саторански (11 + 6 передач), Гортат (10 + 12 подборов), Портер (7) – старт; Убре (14), Скотт (8), Сешнс (6 + 6 передач), Микс (6), Маинми (4).

Майами – Чикаго 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)

Майами: Ричардсон (22), Драгич (17), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Т. Джонсон (6), Дж. Джонсон (2 + 8 подборов) – старт; Уинслоу (13 + 9 подборов), Олиник (11), Эллингтон (8), Уэйд (8), Макгрудер (5), Адебайо (3).

Чикаго: Нваба (15 + 7 подборов), Вонле (14 + 13 подборов), Холидэй (13), Лопес (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Пэйн (11) – старт; Портис (13 + 16 подборов + 6 потерь), Килпатрик (5), Валентайн (4), Грант (2), Ардиаконо (2).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)

Сан-Антонио: Олдридж (25 + 11 подборов), Миллс (14 + 5 потерь), Андресон (10), Мюррей (7 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Газоль (6 + 12 подборов) – старт; Грин (11), Джинобили (10), Гэй (9 + 8 подборов), Паркер (8), Бертанс (3).

Оклахома: Джордж (26 + 7 подборов + 6 передач), Уэстбрук (19 + 11 подборов + 7 потерь), Брюэр (14), Адамс (10 + 13 подборов), Энтони (9) – старт; Фелтон (10), Паттерсон (7), Фергюсон (3), Абринес (1), Грант (0).

Сакраменто – Индиана 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)

Сакраменто: Богданович (21), Коули-Стайн (19 + 7 подборов), Фокс (8), Джексон (5), Лабиссьер (2) – старт; Хилд (20 + 7 подборов + 5 потерь), Мэйсон (12), Картер (9), Куфос (7), Сэмпсон (0.)

Индиана: Богданович (25), Оладипо (24), Янг (18 + 8 подборов), Тернер (9), Коллисон (8 + 9 передач) – старт; Сабонис (8 + 8 подборов), Джозеф (7), Стивенсон (7), Робинсон (0), Лиф (0).

Голден Стэйт – Милуоки 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)

Голден Стэйт: Кук (30), Макги (12), Маккоу (12), Грин (11 + 6 передач), Дюрант (10 + 6 передач) – старт; Ливингстон (9), Уэст (8), Луни (8 + 3 блок-шота), Янг (5), Джонс (2), Игудала (0), Пачулия (0), Белл (0).

Милуоки: Адетокумбо (32), Миддлтон (23), Бледсоу (20 + 6 передач), Хенсон (4), Снелл (3) – старт; Паркер (14 + 7 подборов), Терри (8), Зеллер (7 + 8 подборов), Дженнингс (5).