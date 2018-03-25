"Черкасские мавпы" разгромили "Химик" и другие матчи дня баскетбольной Суперлиги

"Днепр" обыграл "Запорожье", а "Политехник" одержал трудную победу над "Николаевом".

Сегодня состоялись три игры баскетбольной Суперлиги, которые завершили регулярный чемпионат. После этого команды будут соревноваться в стадии плей-офф.

Как сообщает официальный сайт соревнований, лидер первенства "Днепр" одержал победу в поединке с "Запорожьем".

"Днепр" — БК "Запорожье-ZOG" - 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

Днепр: Мишула (11 + 4 передачи), Шундель (15), Ревзин (11 + 5 подборов), Глебов (8 + 6 подборов + 5 передачи), Тимофеенко (10 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Закурдаев (14), Загреба (10), Шевченко (9 + 4 передачи), Сизов (6 + 4 передачи + 4 потери), Мироненко (3).

Запорожье: Ткачук (0 + 6 передач), Щепкин (2), Овдеенко (11), Никитин (0), Анисимов (4 + 7 подборов) — старт; Кондраков (22), Кожемякин (16 + 4 потери), Ворник (10), Буц (9 + 5 подборов), Теряник (3).

«Черкасские Мавпы» заняли второе место по итогам регулярного чемпионата Украины после уверенной победы над «Химиком» в последнем матче.

«Черкасские Мавпы» – «Химик» - 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (3), Кольченко (12), Ткаченко (2), Липовцев (3 + 5 подборов + 6 передач), Дэвис (20) — старт; Конате (17 + 8 подборов), Кобец (25 + 7 подборов), Беллфилд (9 + 5 подборов + 10 передач), Скапинцев (8), Нагорный, Руслов.

«Химик»: Колтер (9), Сидоров (5 + 4 передачи), Войналович (3), Павлов (13), Антипов (8) — старт; Мальчевский (4), Рябчук, Петров (7 + 5 подборов), Эрианс (13), Сивир (2), Марченко (3).

«Политехник» на своем паркете обыграл «Николаев» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

«Политехник» - «Николаев» 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

«Политехник»: Йованович (26), Козлов (18 + 5 подборов + 4 передачи), Барнс (20 + 7 подборов + 6 передач), Рочняк (15), Вуйович (7 + 9 подборов) — старт; Кузнецов, Колотилов (4), Рудаков (2 + 4 подбора).

«Николаев»: Тонченко (13 + 8 передач), Попов (4), Иванов (8), Онуфриев (4), Кушниров (20 + 7 подборов) — старт; Носков (13 + 5 подборов), Аникиенко (10), Мусиенко (8), Давидюк (7), Хохоник (3), Жуковский, Бобров.