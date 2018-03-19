"Торонто" уступил "Оклахоме", "Хьюстон" в гостях обыграл "Миннесоту" в чемпионате НБА

"Портленд" на выезде обыграл "Клипперс".

В ночь на понедельник в заокеанской лиге НБА прошли очередные поединки. "Торонто" уступил "Оклахоме" в родных стенах, а "Хьюстон" на выезде обыграл "Миннесоту", сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Оклахома-Сити 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35) Торонто: ДеРозан (24 + 5 передач), Лаури (22 + 10 передач), Валанчюнас (10), Ибака (7 + 6 подборов), Ануноби (5) – старт; Райт (15 + 8 передач), Майлз (15), Сиакам (10), Пелтль (6), Пауэлл (6), Ногейра (5 + 5 подборов). Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 13 подборов + 14 передач + 5 потерь), Адамс (25 + 8 подборов), Джордж (22 + 5 подборов + 5 потерь), Энтони (15), Брюэр (10) – старт; Грант (9), Абринес (6), Фелтон (5), Паттерсон (3), Хьюстис (0), Фергюсон (0). Новый Орлеан – Бостон 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13) Новый Орлеан: Дэвис (34 + 11 подборов), Мур (11 + 5 передач), Окафор (8 + 7 подборов), Холидэй (7), Рондо (4 + 11 передач) – старт; Диалло (17 + 6 подборов), Миротич (16 + 10 подборов), Кларк (8), Миллер (3), Хилл (0), Дрю-младший (0), Кук (0), Лиггинс (0). Бостон: Тейтум (23 + 5 подборов), Моррис (17 + 6 подборов), Розир (13 + 7 подборов + 5 передач), Хорфорд (6), Бэйнс (0) – старт; Монро (12 + 6 подборов), Надер (8), Ларкин (5), Оджелей (3), Ябуселе (2), Аллен (0), Берд (0). Миннесота – Хьюстон 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22) Миннесота: Тиг (23 + 6 подборов + 11 передач), Уиггинс (21), Таунс (20 + 18 подборов), Бьелица (15 + 6 подборов), Гибсон (4) – старт; Кроуфорд (20), Роуз (14), Дженг (3), Джонс (0). Хьюстон: Харден (34 + 12 передач), Пол (18 + 8 подборов + 9 передач), Капела (16 + 12 подборов), Такер (12), Ариза (11) – старт; Андерсон (14), Грин (12), Мба а Муте (7), Гордон (5). Клипперс – Портленд 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31) Клипперс: Риверс (15), Харрис (11), Джордан (7 + 16 подборов), Теодосич (6), Торнвелл (5) – старт; Лу Уильямс (30), Харрелл (24 + 7 подборов), Джонсон (5), Марьянович (4 + 5 подборов), Эванс (2), Килпатрик (0), Деккер (0). Портленд: Лиллард (23), Макколлум (21 + 5 подборов), Харклесс (21 + 5 подборов), Нуркич (17 + 12 подборов), Амину (16 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Напьер (9 + 8 передач), Тернер (7), Коллинз (4), Дэвис (2 + 6 подборов), Ленард (2), Коннотон (0), Лэйман (0), Свэниган (0).

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