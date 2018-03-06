"Майами" разгромил "Финикс" украинца Лэня в матче регулярного чемпионата НБА

Игра закончилась со счетом 103:125.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Майами Хит".

Матч завершился с крупным счетом 103:125 в пользу соперника, сообщает официальный сайт лиги.

Украинский легионер "солнечных" в этом матче не попал в стартовый состав, войдя в игру со скамейки запасных. Он набрал 7 очков, сделал 5 подборов, допустил 1 потерю за 12 минут 04 секунды, проведенные на площадке.

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5 марта.

Индиана – Милуоки 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)

Индиана: Богданович (29), Оладипо (14 + 10 потерь), Т. Янг (10 + 7 подборов), Джозеф (6), Тернер (5) – старт; Сабонис (11), Стивенсон (11), Дж. Янг (4), Робинсон (2), Лиф (0).

Милуоки: Бледсоу (26), Адетокумбо (18 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Снелл (9), Миддлтон (6), Хенсон (2) – старт; Паркер (15), Терри (9), Макер (0), Мухаммад (0).

Кливленд – Детройт 112:90 (26:28, 28:21, 36:21, 22:20)

Кливленд: Джеймс (31 + 7 подборов + 7 передач), Нэн (22 + 15 подборов), Худ (13), Хилл (3), Смит (0) – старт; Осман (12 + 6 подборов + 5 потерь), Кларксон (11 + 6 подборов), Корвер (11 + 6 подборов), Жижич (6 + 6 подборов), Кальдерон (3), Холланд (0), Перрантес (0).

Детройт: Гриффин (25 + 8 подборов), Драммонд (15 + 9 подборов), Буллок (11), Смит (6 + 6 передач), Эннис (3) – старт; Джонсон (9), Толливер (8), Кеннард (6), Морлэнд (3 + 6 подборов), Байкс (2), Гэллоуэй (2), Элленсон (0).

Майами – Финикс 125:103 (30:27, 31:21, 32:32, 32:23)

Майами: Уайтсайд (24 + 14 подборов + 3 блок-шота), Драгич (17), Бэббит (12), Ричардсон (12), Дж. Джонсон (6) – старт; Олиник (15 + 8 передач), Уинслоу (12 + 12 подборов + 4 перехвата), Уэйд (12), Макгрудер (6), Т. Джонсон (5), Джонс (2), Адебайо (2), Хаслем (0).

Финикс: Букер (31), Уоррен (19), Пэйтон (9), Бендер (6 + 6 передач), Чендлер (6) – старт; Крисс (12 + 6 подборов), Лэнь (7 + 5 подборов + 1 потеря; 12:04), Харрисон (6), Рид (4), Джексон (3 + 7 подборов), Питерс (0).

Чикаго – Бостон 89:105 (16:35, 13:20, 24:31, 36:19)

Чикаго: Маркканен (12), Нваба (10), Данн (7), Портис (7 + 6 подборов), ЛаВин (4) – старт; Валентайн (20), Пэйн (10), Фелисио (8), Грант (8), Вонле (3 + 9 подборов), Эдди (0).

Бостон: Браун (21), Тейтумм (14), Хорфорд (13 + 7 подборов), Ларкин (9), Бэйнс (4 + 7 подборов) – старт; Розир (13 + 7 передач), Монро (10 + 9 подборов + 5 потерь), Смарт (7), Моррис (7), Тайс (4 + 6 подборов), Надер (3), Оджелей (0).

Сан-Антонио – Мемфис 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)

Сан-Антонио: Андерсон (11 + 5 перехватов), Миллс (9), Олдридж (7 + 8 подборов), Мюррей (4), Газоль (2 + 7 подборов) – старт; Паркер (23), Бертанс (17), Грин (14), Гэй (7), Джинобили (4), Ловернь (2), Форбс (0).

Мемфис: Газоль (23 + 10 подборов), Брукс (21 + 5 потерь), Грин (14 + 15 подборов + 5 потерь), Симмонс (13), Парсонс (2) – старт; Рэран-Майес (8), Рэбб (6 + 6 подборов), Хенри (6), Дэвис (3), Селден (2).

Юта – Орландо 94:80 (25:29, 29:15, 20:23, 20:13)

Юта: Гобер (21 + 17 подборов), Митчелл (19), Инглс (18 + 7 подборов + 8 передач), Рубио (12 + 8 передач), Жеребко (12) – старт; Краудер (4), Беркс (3), Нето (3), О'Нил (2), Юдо (0).

Онландо: Вучевич (15 + 12 подборов + 5 потерь), Гордон (13 + 6 подборов), Фурнье (12), Огастин (10), Симмонс (4) – старт; Хезонья (10), Мак (8), Бийомбо (6 + 6 подборов), Айванду (2), Айзек (0).

Лейкерс – Портленд 103:108 (24:27, 31:31, 25:15, 23:35)

Лейкерс: Рэндл (21 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (16 + 9 подборов), Лопес (14 + 8 подборов), Кузма (11 + 8 подборов), Болл (10) – старт; Томас (19 + 7 передач), Зубац (7), Уиэр (5 + 6 подборов), Эннис (0).

Портленд: Лиллард (39 + 6 передач), Макколум (22), Нуркич (16 + 16 подборов), Амину (5 + 7 подборов + 5 потерь), Тернер (5) – старт; Дэвис (9 + 6 подборов), Напьер (7), Коннотон (5), Коллинз (0), Ленард (0).