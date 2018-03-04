Одесский "ИнтерХим" во второй раз завоевал Кубок Украины по баскетболу среди женских команд

Одесситки победили в финале "Киев-Баскет".

В воскресенье в восьмой раз был разыгран Кубок Украины среди женщин, которым снова завладел одесский "ИнтерХим-СДЮСШОР", одолев в финале грозный "Киев-Баскет".

Матч завершился со счетом 74:66, сообщает официальный сайт соревнований.

ИнтерХим-СДЮСШОР решил идти до конца в своем стремлении завоевать трофей. Киев-Баскет начал привычно и с начала матча решил уйти в отрыв. Но одесситки не дали этого сделать. Хозяйки нервничали. Броски издали только через раз достигали цели. Поэтому после первой четверти Киев-Баскет вел 16:14 а на перерыв команды ушли при счете 31:30 в пользу «полосатых».

Третью четверть ИнтерХим начал удачно – Кристина Карп реализовал «два с фолом» и вывела Одессу вперед 33:31. Это был сигнал отрываться. Такого еще не было - результативная атака далась Киев-Баскету только на экваторе четверти, когда соперник уже вел +7! Но стоило Ольховик попасть из-за дуги, как тем самым ответила Митина - «неслыханная наглость» со стороны гостей. В конце этого участка Интерхим уже вел +13.

Подопечные Ирины Щипакіної мастерски «вцепились» в победный результат. Этот шанс нельзя было упускать. Сплоченные общей целью одесситки лишь раз подпустили соперниц на расстояние одного точного броска – на экваторе заключительной четверти Юркевічус сократила отставание до -2 – 51:53. Но психологическая устойчивость у гостей была на высоте. Они снова оторвались на безопасное расстояние и гроссмейстерские провели последнюю минуту матча. Начали ее преимущества +7, а закончили +8. Символично сложила полномочия обладателя Кубка еще в составе Авангарда, а ныне игрок Киев-Баскета Ксения Афанасьева, попав из-за дуги и установив окончательный счет матча 74:66 в пользу одесситок.

Интерхим-СДЮСШОР снова, спустя год перерыва, завладел Кубком Украины.

Кубок Украины Женщины

Финал

Киев-Баскет – Интерхим-СДЮСШОР 66:74 (16:14, 15:16, 11:21, 24:23)

Все обладатели Кубка Украины среди женщин:

1993 – Козачка-ЗАЛК (Запорожье),

1994 – Казачка-ЗАЛК,

2006/2007 – Казачка-ЗАЛК,

2007/2008 – Казачка-ЗАЛК,

2008/2009 – Козачка-ЗАЛК.

2015/2016 – ИнтерХим-СДЮСШОР (Одесса).

2016/2017 – Авангард (Киев).

2017/2018 – ИнтерХим-СДЮСШОР (Одесса).