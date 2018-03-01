"БИПА-Одесса" всухую выиграла сезонную серию у "Запорожье-ZOG", "Химик" не доехал до Николаева

Матч в Запорожье завершился со счетом 59:84.

В Запорожье завершился единственный игровой матч дня украинской баскетбольной Суперлиги, в котором одесская БИПА победила "Запорожье-ZOG" и всухую выиграла сезонную серию в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Запорожье завершился со счетом 59:84.

В свою очередь, в Николаеве не состоялся матч местной команды против южненского "Химика". Гости из-за тяжелых погодных условий не сумели добраться до места проведения игры.

Баскетбол. Суперлига. 1 марта.

Запорожье-ZOG - БИПА-Одесса 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)

Запорожье-ZOG: Щепкин 18, Анисимов 8 + 9 подборов, Овдеенко 4 + 8 подборов + 5 передач, Никитин 2, Ткачук 2 - старт, Ворнік 12 + 4 подбора, Кожемякин 5 + 5 передач, Кондраков 5, Буц 3

БИПА: Тищенко 14 + 9 подборов + 2 перехвата, Луценко 13, Артамонов 11 + 12 передач + 11 подборов, Кривцов 7, Танкслі 7 - старт, Блаус 13 + 8 подборов, Воевода 8, Ноффле 6 + 5 подборов + 4 передачи), Балабан 5 + 5 подборов