"Кливленд" обыграл "Бруклин", "Майами" вырвал победу у "Филадельфии" в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В ночь на 28 февраля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось шесть матчей. Об этом сообщает официальный сайт НБА. Кливленд – Бруклин 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32) Кливленд: Джеймс (31 + 12 подборов + 11 передач), Хилл (26), Корвер (18), Худ (14), Кларксон (14), Нэнс-младший (10 + 10 подборов) Бруклин: Расселл (25), ЛеВерт (18), Кэрролл (16), Холлис-Джефферсон (14 ), Аллен (13), Крэбб (13), Динуидди (11 + 11 передач) Шарлотт – Чикаго 118:103 (26:29, 25:22, 36:27, 31:25) Шарлотт: Уокер (31), Ховард (24), Лэмб (15), Уильямс (14), Камински (11), Батюм (10 + 12 передач) Чикаго: ЛаВин (21), Валентайн (14), Портис (12 + 10 подборов),Фелисио (12), Маркканен (11), Нваба (11), Данн (10) Майами – Филадельфия 102:101 (17:24, 28:24, 28:27, 29:26) Майами: Уэйд (27), Драгич (21), Тайлер Джонсон (16), Уайтсайд (15 + 11 подборов), Олиник (9) Филадельфия: Эмбиид (23), Шарич (21), Редик (15), Белинелли (13), Симмонс (11) Милуоки – Вашингтон 104:107 (22:40, 28:24, 31:20, 23:23) Милуоки: Адетокумбо (23 + 13 подборов), Паркер (19), Миддлтон (17), Бледсоу (17), Снелл (8) Вашингтон: Бил (21), Портер (17), Моррис (14), Убре (13), Саторански (8), Маинми (8), Фрэйзер (8), Микс (8) Портленд – Сакраменто 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19) Портленд: Лиллард (26 + 12 передач), Напьер (20), Нуркич (17), Амину (13), Макколлум (11), Харклесс (10) Дэвис (9 + 12 подборов) Сакраменто: Рэндолф (20), Коули-Стайн (17 + 10 подборов), Богданович (14), Фокс (13), Картер (10) Денвер – Клипперс 120:122 (33:24, 25:28, 30:29, 32:41) Денвер: Харрис (23), Бартон (19), Чендлер (18), Йокич (18), Мюррей (18), Пламли (10) Клипперс: у Уильямс (25), Марьянович (18), Риверс (17), Уоллес (16), Харрелл (15), Теодосич (11)

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