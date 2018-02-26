Сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Швецию в квалификации чемпионата мира

Эта победа фактически гарантирует сборной Украины попадание во второй этап квалификации ЧМ-2019.

В столичном Дворце спорта состоялся поединок отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором мужская сборная Украины уверенно обыграла команду Швеции.

Команды провели равную первую четверть, но во второй 10-минутке команда Евгения Мурзина вырвалась вперед, набрав 25 очков против 7 у шведов. Достигнув преимущества в счете, украинцы оставшуюся часть матча провели спокойно и довели встречу до победы.

Стоит отметить, что подопечные Мурзина значительно превзошли своих оппонентов в игре под щитом, набрав на 12 очков в трехсекундной зоне.

Самым результативным игроком встречи в составе сборной Украины стал Игорь Зайцев, набравший 13 очков. У сборной Швеции больше всех очков набрал Массамба – 13.

Чемпионат мира-2019.

Первый квалификационный раунд. Группа В

Украина – Швеция 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Украина: Джетер (11 + 6 передач), Гладыр (11), Конев (2 + 6 подборов), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 подборов) – старт; Герун (2), Кольченко (2), Лукашов, Липовый (2), Мишула (6), Пустовой (9 + 4 передачи + 2 блок-шота), Зайцев (13)

Швеция: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Линдквист (2), Биргандер (4 + 5 подборов) – старт; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Челльбом, Линдстрём (2), Палмблад (8), Спирес (3)

Отметим, что эта победа фактически гарантирует сборной Украины попадание во второй этап квалификации на чемпионат мира-2019, для этого команде Евгения Мурзина нужно либо выиграть еще один матч, либо надеяться на поражение Швеции в одном поединке.

Оставшиеся две встречи украинцы проведут 28 июня против Турции (на выезде) и 1 июля с Латвией (дома).