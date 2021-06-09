Украинский чемпион Александр Хижняк победил российского боксера Глеба Бакши в финале олимпийского квалификационного турнира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходили в Париже.
В решающем поединке 25-летний полтавчанин ярко победил своего бывшего партнера по сборной. Хижняку противостоял уроженец Симферополя, который с 2010 по 2014 год представлял молодежные сборные Украины, но после аннексии Крыма присоединился к РФ. Мнения судей разделились, но все, за исключением одного рефери отдали победу Хижняку - 30:27, 30:27, 30:27, 29:28 и 28:29.
Хижняк квалифицировался на Олимпиаду, а эта победа лишь улучшит его положение при жеребьевке.
Сборная Украины вернулась из Парижа с четырьмя лицензиями: Николай Буценко, Ярослав Харцыз, Александр Хижняк и Анна Лысенко поедут уже в скором времени представлять Украину в Токио на Олимпиаду.
Напомним, что Хижняк является чемпионом мира и Европы 2017 года, а также победителем Европейских игр-2019. Недавно Александр красиво нокаутировал бразильского бойца.
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