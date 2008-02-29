Луческу доволен скандальным новобранцем ”Шахтера”

17:46, 29 февраля 2008
Спорт
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Тренер надеется на новые титулы

Костантин КРАВЧЕНКО
Сегодня в Донецке главный тренер футбольного клуба "Шахтер" Мирча ЛУЧЕСКУ официально представил журналистам новобранца команды – экс-игрока днепропетровского "Днепра" полузащитника Константина КРАВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ вручил новобранцу именную футболку с 23-м номером, пожал руку и пожелал успехов.

По словам М.ЛУЧЕСКУ, К.КРАВЧЕНКО "не напрасно считается одним из самых талантливых молодых футболистов в Украине".

"Уверен, что в ближайшие годы он поможет "Шахтеру" в завоевании новых титулов. Могу сказать, что за время подготовки я доволен Константином. По большому счету, можно говорить, что он завоевал место в составе", - сказал главный тренер горняков.

Переход К.КРАВЧЕНКО в "Шахтер" сопровождался скандалом. 25 декабря 2007 года ФК "Шахтер" сделал футболисту предложение о заключении контракта, после чего ФК "Днепр" заявил, что "Шахтер" "пытается украсть КРАВЧЕНКО", выразил "открытый протест подобным действиям ФК "Шахтер", попросив "разобраться в этой ситуации компетентные органы Профессиональной футбольной лиги и Федерации футбола Украины". ФК "Шахтер" отверг все обвинения со стороны "Днепра". В конечном итоге на заседании Бюро ПФЛ было принято решение обязать ФК "Днепр" подписать с ФК "Шахтер" контракт о переходе К.КРАВЧЕНКО.

Стоимость трансфера футболиста из ФК "Днепр" в ФК "Шахтер" составила в эквиваленте "5,5 млн. долларов США, включая НДС".

Кроме того, Бюро ПФЛ "поставило на вид" К.КРАВЧЕНКО за то, что "ему следовало своевременно урегулировать вопросы со своим бывшим клубом".

 

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