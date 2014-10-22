Первая тренерская отставка сезона в баскетбольной Суперлиге произошла в БК "ДнепрАЗОТ"
Ушел с поста Виктор Кобзистый
Первой тренерской отставкой сезона 2014/15 в украинской баскетбольной Суперлиге стал уход главного тренера БК "ДнепрАЗОТ" (Днепродзержинск).
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"В связи с неудовлетворительными результатами команды, главный тренер БК "ДнепрАЗОТ" Виктор Кобзистый принял решение уйти в отставку. БК "ДнепрАЗОТ" благодарит наставника за работу в клубе и желает ему успехов в нелегкой тренерской карьере" - говорится в сообщении.
В новом сезоне "ДнепрАЗОТ" провел лишь два матча, но в обоих уступил. Сначала команда проиграла "Ферро-ЗНТУ" из Запорожья - 76:89, а затем уступила "Химику" из Южного с разгромным счетом 56:104.
На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги из 11 участников.