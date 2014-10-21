Сергей Бубка заложил символический камень строительства спорткомплекса «Арена Бургас»

Сергей Бубка ознакомился с местом расположения будущей арены в сопровождении мэра города Бургаса Димитра Николова и президента Федерации легкой атлетики Болгарии Добромира Карамаринова, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Принимая участие в торжественной церемонии прославленный украинский легкоатлет и Олимпийский чемпион отметил: «Болгария известна всему миру своими выдающимися спортсменами. Имена Стефки Костадиновой, Иванки Христовой, Христо Маркова, Весы Мариновой, Йорданки Донковой занимают значительное место в мировой спортивной истории. Уверен, что строительство этого спортивного комплекса будет способствовать развитию спорта и воспитанию новых чемпионов».

Как отмечают организаторы, арена на 6500 мест станет самым современным крытым спортивным комплексом в Болгарии.

В планах местной власти Бургаса и национальной Федерации легкой атлетики Болгарии борьба за право принять чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году.

В рамках визита Сергей Бубка также посетил легкоатлетический стадион города и здание муниципалитета, провел ряд встреч с представителями олимпийского актива и спортивной общественности Болгарии.