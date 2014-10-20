Фанаты "Металлиста" избили провокаторов за лозунг "Харьков - русский город"
13:11, 20 октября 2014Спорт
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Фанаты харьковского футбольного клуба "Металлист" во время матча 9-го тура УПЛ "Ворскла" - "Металлист" устроили драку на стадионе в Полтаве из-за скандирования провокаторов.
Харьковские фанаты избили провокаторов в Полтаве / wglife.com.ua
К сектору харьковских болельщиков подошли трое мужчин и начали кричать «Харьков - русский город», сообщает сайт болельщиков ФК "Ворскла".
В ответ на это, на беговую дорожку из сектора выбежали несколько десятков фанов харьковской команды, которые избили провокаторов. Стычка едва не переросла в массовое побоище, но все успокоились за несколько минут.
Как сообщал УНИАН, матч "Ворскла" - "Металлист" завершился вничью - 0:0.
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