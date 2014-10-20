Фанаты "Металлиста" избили провокаторов за лозунг "Харьков - русский город"

К сектору харьковских болельщиков подошли трое мужчин и начали кричать «Харьков - русский город», сообщает сайт болельщиков ФК "Ворскла".

В ответ на это, на беговую дорожку из сектора выбежали несколько десятков фанов харьковской команды, которые избили провокаторов. Стычка едва не переросла в массовое побоище, но все успокоились за несколько минут.

Как сообщал УНИАН, матч "Ворскла" - "Металлист" завершился вничью - 0:0.