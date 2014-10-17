"Шахтер" разгромил "Волынь" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Во Львове завершился стартовый матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал луцкую "Волынь" и обыграл соперника с крупным счетом - 6:2.

Судьба матча решилась в середине второго тайма.

Номинальные хозяева поля активно начали матч и уже на 4-й минуте счет открыл Дентиньо. После массированной атаки "Шахтера" и нескольких попыток пробить по воротам, Илсиньо пробил в направлении ворот, а Дентиньо с линии вратарской протолкнул мяч в сетку.

Впрочем, в середине тайма игра выровнялась и на 22-й минуте гол забил Эрик Бикфалви. Игрок исполнил прямой удар со штрафного и после рикошета от Илсиньо, мяч влетел в угол ворот. Голкипер дончан Пятов выручить свою команду уже не мог.

Впрочем, еще до конца тайма, горняки вышли вперед. На 36-й минуте гол забил Луис Адриано. Мяч в штрафной "Волыни" взмыл высоко над полем, Адриано в силовой борьбе выиграл его у защитников, и несильным, но точным ударом в угол ворот забил гол.

Сразу же после перерыва, на 47-й минуте Дарио Срна увеличил преимущество горняков до двух голов, но, на 57-й минуте Алессандро Селин вновь сократил разницу в счете - 3:2. А в самой концовке матча горняки воплотили свое игровое преимущество в крупный счет. В течении последних 5 минут голы в ворота "Волыни" забили Алекс Тейшейра, Дуглас Коста и Луис Адриано, сделавший дубль.

Таким образом, "Шахтер" набрал 21 очко и обошел киевское "Динамо" в турнирной таблице на данный момент. Правда, горняки сыграли на 1 матч больше. Лидирует, как и прежде, днепропетровский "Днепр" - 22 балла.

9-й тур УПЛ продлится до 19 октября.