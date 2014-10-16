Украинский тренер российского футбольного клуба назвал себя россиянином

Об этом он рассказал московскому изданию "Советский спорт".

На вопрос "Вы себя кем чувствуете: россиянином или украинцем?" Гамула ответил: "Конечно, россиянином. Но на Украине меня многие знают, всегда тепло встречают. В Луганске к русским нормально относятся, но чем ближе к Киеву, тем хуже. Обидно, что сложилась такая ситуация. Она для наших братских народов ужасна".

Навестивший недавно в Луганске мать тренер отметил: "Там плачевная ситуация, нет связи, воды. Почти не осталось людей, в городе пустота. Такое ощущение, что чума прошла или тиф. Долго я там пробыть не смог, так как не было связи с внешним миром. Извинился перед мамой и уехал…"

На вопрос о возможности перевезти мать в Ростов-на-Дону тренер отрезал: "Это бесполезно. Ей 88 лет, она никогда не бросит родной дом. Там есть брат, он следит за ней. Мама молодец, в своем возрасте бегает даже".

Игорь Гамула в бытность игроком выступал в луганской "Заре", СКА, "Ростсельмаше" (оба - Ростов-на-Дону), "Кристалле" и "Таврии" (оба - Херсон).

В качестве тренера он работал в той же "Таврии", "Черноморце" (Новороссийск"), латвийских "Даугава" и "Динабург", "Говерле" (Ужгород).

В "Ростове" он работает с 2011 года (в молодежной команде). Главным тренером основной команды он стал в 2014 году.