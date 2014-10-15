Украинская теннисистка Козлова проиграла во втором раунде "Кубка Кремля"

Матч длился почти три часа и завершился победой россиянки в трех сетах, сообщает официальный сайт турнира.

Юная 20-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 162-е место, встречалась с опытнейшей Кузнецовой, на счету которой победа в Открытом чемпионате США, а также участие в финалах всех трех других соревнований "Большого шлема" - Открытых чемпионатов Австралии и Франции, а также Уимблдонского турнира. Россиянка является экс-второй ракеткой мира, а ныне занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Тем не менее, этот матч отнюдь не стал легкой прогулкой для Кузнецовой, проигравшей первый сет со счетом 3:6. В дальнейшем она сумела переломить ход борьбы, но победную точку поставила лишь спустя 2 часа 41 минуту после начала игры - 6:3, 6:3.

Украинка дважды подавала навылет, против 3 эйсов Кузнецовой, а также совершила 5 двойных ошибок против 2 у соперницы. Вместе с тем, процент попадания первой подачи у Козловой был выше - 64 против 63. Наконец, украинка реализовала 3 из 7 брейк-поинтов, против 5 из 17 у россиянки.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы выбыла другая украинская теннисистка Леся Цуренко, проигравшая в первом круге соревнований Камиле Джорджи из Италии.

"Кубок Кремля" продлится в Москве до 19 октября.