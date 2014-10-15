Четыре украинских боксера примут участие в AIBA Professional Boxing

Об этом на пресс-конференции в Киеве объявил куратор APB от Федерации бокса Украины Дмитрий Гайструк.

Этот проект призван составить конкуренцию профессиональному боксу и помочь продолжить карьеру под эгидой AIBA многим боксерам, которые собирались покинуть любительский ринг.

В каждой категории в APB будет выступать по восемь бойцов, а поединки будут состоять из шести, восьми и десяти раундов. Первый этап соревнований пройдет с 24 октября 2014 года и продлится до февраля 2015-го. За это время боксеры проведут по четыре поединка, по результатам которых будет сформирован общий рейтинг в каждой из весовых категорий. В дальнейшем бойцы, которые получили звание чемпионов, будут проводить по две защиты титула в год. Остальные проведут очередные четыре поединка для определения официального претендента на бой с действующим чемпионом. На Олимпиаду-2016 из 80 претендентов путевки получат 20 – чемпионы и официальные претенденты в каждой из десяти весовых категорий.

Дмитрий Гайструк отметил: «Здесь не будет андеркарта (предварительных боев), все боксеры с внушительным послужным списком, каждый бой будет насыщенным, ведь на кону не только чемпионские пояса, но и олимпийские лицензии. Непосредственно в Украине в нынешнем году вечера бокса APB провести не удастся. Тем не менее, в дальнейшем мы к их проведению стремимся. Если придется бои под эгидой APB организовывать, мы не подкачаем, ведь у нас уже есть успешный опыт проведения шоу «Украинских атаманов».

Вячеслав Кислицин в стартовом бою встретится с россиянином Арменом Закаряном, Дмитрий Митрофанов померяется силами с Богданом Юратонни из Румынии, Денис Лазарев будет боксировать с Джулом Кейтом из Венгрии, а Сергей Вервейко — с марокканцем Мохаммедом Аржауи.

Украинцы проведут свои первые бои в период с 24 октября по 1 ноября.