Гандбольный "Мотор" проиграл в Лиге чемпионов польскому "Виве Кельце"

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

Украинский клуб на равных провел первую половину игры, в которой ему противостоял один из грандов современного мирового гандбола. Лишь в самой концовке 30-минутки соперник сумел добыть минимальное преимущество - 13:12. Более того, на равных команды играли и большую часть второго тайма, когда "Мотор" трижды сравнивал счет. В последний раз это случилось за шесть минут до окончания игрового времени, на 54-й минуте - 26:26. Впрочем, в финальном отрезке матча игроки польского клуба не заставили усомниться в своем мастерстве, оформив преимущество в 4 гола и, тем самым, продлив беспроигрышную серию в групповом турнире ЛЧ.

Самым результативным игроком матча в составе украинской команды стал Сергей Бурка, забросивший 6 голов.

Таким образом, на данный момент у "Мотора" 3 поражения в 3 матчах и последнее место в турнирной таблице группы из 6 команд.

Следующую игру украинский клуб проведет в субботу, 18 октября, в киевском Дворце спорта против датского "Ольборга".