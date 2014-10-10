Фан-тур особого режима

За пару дней до матча отборочного турнира Евро-2016 Украина – Беларусь мне позвонил знакомый и предложил посетить матч в Борисове в качестве фаната. Ехать на этот матч я не собирался в принципе, но прельстила возможность вновь окунуться в годы свой молодости (совершил пять «выездов» в качестве фаната «Динамо»), да и новенький стадион в Борисове, открытый в мае этого года, по ТВ-картинке матчей Лиги чемпионов выглядел весьма привлекательно.

Правда, еще в Киеве немного смутил один факт: будучи журналистом, я, тем не менее, мог поехать исключительно как фанат – в Беларуси любого журналиста принято заблаговременно проверять и выдавать специальное разрешение на въезд в страну, даже спортивным корреспондентам, за день и даже за неделю этот вопрос не решить.

Тем лучше, подумал я: острее будут ощущения от поездки в роли простого фаната «от и до». Даже с посещением фан-трибуны. Я же не думал, что они будут настолько острыми…

До полудня четверга все шло своим чередом. В 7 утра автобус «загрузился», мы простились с Киевом, никто не пил (!) и, примерно через 3 часа дороги по черниговской трассе, мы очутились на границе с северо-западным соседом. Минут за 40 пройдя паспортно-таможенный контроль Украины, автобус украинскими болельщиками переехал на белорусскую сторону. Там мы простояли примерно час, пока нам не предложили выйти из автобуса со всеми своими вещами. Паспортный контроль шел довольно бодро, а вот таможенный – не очень. У меня лично, правда, вещей было не много, зато было сразу две бейсболки с надписью «Ukraine». «Уууу… Целых две!» - приветствовал меня белорусский таможенник. Я посмотрел ему в глаза, не увидел в них ничего доброго и не стал дарить ему головной убор. Потом, кстати, совершенно об этом не пожалел…

Мы вновь садились в автобус примерно в час дня. Подумалось: хорошо, будет еще время погулять по городу. Но – нет… В этот день на границе царил аншлаг, причем исключительно в одном направлении. Уже потом, вечером, на стоянках около арены в Борисове я насчитал 12 автобусов с украинскими номерами. И это только на двух стоянках, стадион вокруг я не обходил. Более того, украинские фаны ехали и маленькими «бусиками» и даже на легковых авто – по 3-4 человека в машине. И если легковые машины местные правоохранители оставили без внимания (даже обвязанные шарфами и флагами), то к нам, по закону подлости, внимание было приковано самое пристальное. Видимо, так белорусские правоохранители представляли себе заботу об организованных группах фанатов.

«Поедете в колонне», - отрезал доблестный капитан ГАИ и на душе сразу заскребли кошки. Приехали… Колонна из нескольких автобусов с украинскими фанатами отправилась от границы в 2 часа дня, а в пункт назначения прибыла в половине восьмого вечера, за 2 часа до начала матча. И никого не интересовало, что мы хотели погулять по городу, возможно, съездить в близлежащий Минск (Борисов – райцентр Минской области), наконец – просто перекусить. Ведь для того, чтобы купить поесть, даже на заправках на трассах, где мы периодически останавливались, нужно элементарно поменять гривны на местные рубли. А на вопрос, в каких банках Украины можно приобрести белорусские рубли, мне накануне поездки затруднились ответить даже в посольстве РБ в Украине. На автотрассах, уже в Беларуси, мы никаких обменников не видели в принципе.

Впрочем, приехав за два часа до начала матча, мы все-таки решились отойти от парка, где находится стадион, в сторону города – и даже нашли продуктовый магазин, работающий до 9 вечера. Это особенно важно, так как жизнь здесь замирает в 8. Закрываются все магазины, кафе, а на улицах практически нет ни души. При этом, мы шли по очень густонаселенному району города, вокруг сплошь были 9-этажки и дома повыше. Но людей не было на улице уже в начале девятого.

Однако, главная беда была в другом – пункты обмена валют здесь тоже работают до 8-ми. Казалось, придется вариантов поесть перед футболом уже нет, но тут мне посчастливилось найти в торговом центре работающую букмекерскую контору.

«Хохлы! - обрадовался местный азартный игрок. – Ну, че, как сыграем?..». Я тут же перешел к делу: «У тебя деньги есть? 5 евро поменять. Мы только приехали, не успели купить ваши рубли…». Парень стал судорожно озираться вокруг, подозрительно осмотрел меня с ног до головы, еще раз зыркнул по сторонам: «Пошли…». Он завел меня за угол: «Ну, ты даешь! Так орешь, словно у себя дома. У нас же порядок, понимаешь, по-ря-док, - отчеканил он. – 70 тыщ хватит?» Я стал считать в уме, выходило по курсу 14. Маловато конечно, но, другой альтернативы не было в принципе. «Давай!». «Водяра там», - радостно шепнул он и указал рукой в направлении магазина… Спустя 20 минут мы вышли с булочками, колбасой и бутылкой кваса. Любитель ставок провожал нас недоуменным взглядом.

Стадион в Борисове действительно шикарен. Он даже больше красив снаружи, чем изнутри. Все-таки маленькая вместимость арены – 13 тысяч – гасит эффект. Хотя оригинальная конструкция арены и идеальный футбольный газон действительно тянут на 4 звезды по критериям УЕФА. Но ведь на него нужно еще попасть!.. Начав движение в сторону не самых деликатных милиционеров, осуществлявших пропуск через билетную «рамку» (во всем мире за это отвечают стадионные стюарды), я простоял в очереди минут двадцать. Заодно и получил тумака по «касательной» от разъяренного стража порядка. Он вытаскивал из толпы не в меру возмущающегося порядками, царящими на стадионе, болельщика. Кстати, местного. На трибуну «Медиа» прошел бы быстрее и без тумаков даже в Борисове. Вернее, тем более, в Борисове.

Зато в секторе уже отрывались по полной… И сидевшие за правыми воротами наши ультрас, и сидевшие напротив белорусы. А в перерыве ко мне подошел обычный болельщик с центральной трибуны и протянул свою бейсболку – меняемся… Вот когда я не пожалел, что лишнюю не отдал хамоватому таможеннику.

А уже после были два гола – когда казалось, что ничего опять не получится. Ведь игра была, мягко скажем, так себе… И проиграть этот матч было куда больше оснований, чем выиграть…

Теперь можно было бы все забыть. Но опять колонна, и опять мигалки… Зачем? Разве, чтобы оградить нас от молодой неокрепшей умами белорусской поросли – местных фанатов, с которыми весь матч перекрикивались лозунгами «националистического» толка с нашими ультрас – «Жыве Беларусь!» и «Слава Україні!»…

На границу приехали в 6 утра. От Новых Ярыловичей (уже в Черниговской области) до Киева – два с половиной часа езды. Казалось, еще чуть-чуть, еще немного… Но мы были еще в Гомельской области. И нас почему-то не пускали в приграничную зону более двух часов. Наш автобус просто стоял на трассе, в ожидании разрешения въехать на границу. В итоге, уже с украинской стороны мы покинули границу спустя пять с половиной часов пребывания на ней.

…Спасибо, Беларусь!

Кирилл Стадниченко