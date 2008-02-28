Холифилд и Тайсон могут переиграть откушенное ухо

Знаменитый американский боксер-тяжеловес Эвандер Холифилд в интервью изданию The Guardian заявил, что он готов провести матч-реванш со своим соотечественником Майком Тайсоном. По словам Холифилда, он согласен выйти на ринг, если соперник гарантирует достойный призовой фонд. Переговоры с Холифилдом от имени Тайсона вел тренер Джеф Фенек.

"Фенек звонил мне и спрашивал, согласен ли я вновь выйти на ринг против Майка. Я ответил, то, что уже говорил когда-то – я не хочу драться с Тайсоном. Но Фенек подчеркнул, что Майк будет в хорошей форме, и это будет не просто показательный бой. В итоге я ответил, что готов провести поединок, но все зависит от предложенных мне условий", - рассказал Холифилд.

Напомним, что эти соперники уже провели между собой два боя, причем в последнем, который состоялся в 1997 году, Тайсон откусил сопернику часть уха, за что был дисквалифицирован и лишен боксерской лицензии. Отметим также, что Эвандеру Холифилду в нынешнем году исполнится 46 лет, а Майку Тайсону – 42 года.

Лента.ру