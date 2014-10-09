Сборная Украины на выезде добыла победу в матче с Беларусью. Видео голов

Игра на "Борисов-Арена" закончилась со счетом 0:2, сообщает Проспорт

Наши футболисты не наиграли на победу, но в концовке встречи помог соперник. Красивый автогол Мартыновича принес три очка для Украины. В первом тайме украинцам было очень сложно пройти оборонные редуты соперника.

Острый удар Зозули после подачи корнера - это все, что создали украинцы до перерыва. Белорусы могли забить гол в раздевалку, но Пятов спас после удара Филипповича головой.

Во втором тайме белорусы трижды хватались за головы у наших ворот. Головой рядом со штангой пробил Мартынович, Кривец со штрафного пробил в штангу.

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Еще в одном эпизоде спас Хачериди.

Хозяева были ближе к голу и забили. Но в свои ворота. После подачи Коноплянки слева Будковский не достал мяч, а Мартынович коленом срезал мяч в девятку собственных ворот.

У хозяев был шанс на первой минуте компенсированного времени, но Филипенко пробил по воробьям. А на третьей компенсированной минуте наши убежали в контратаку после корнера, которую ударом по пустым воротам завершил Сидорчук. 2:0 - не по игре, но победа в кармане.

12 октября во Львове Украина принимает Македонию. Победа над балканцами тоже необходима.