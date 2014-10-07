Сергей Бубка переизбран на пост президента НОК Украины

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

В заседании форума приняли участие президент Европейских Олимпийских Комитетов, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета, уполномоченный президента МОК Томаса Баха Патрик Хикки, руководители национальных олимпийских федераций, региональных отделений НОК, физкультурно-спортивных обществ, прославленные олимпийцы, представители общественных и государственных общественных организаций.

Отметим, что Сергей Бубка не только имеет выдающиеся спортивные достижения, будучи Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом и рекордсменом мира по прыжкам с шестом, но и обладает весомым мировым опытом как спортивный менеджер, работая членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Кандидатуру Сергея Бубки выдвинули на пост президента НОК 49 субъектов олимпийского движения.

Сергей Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года.