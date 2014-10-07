Белорусские фанаты проведут акцию солидарности с украинцами во время отборочного матча Евро
Белорусские футбольные ультрас собираются провести перфоманс солидарности с Украиной во время матча двух национальных команд.
Об этом сообщает сайт белорусского отделения Радио "Свобода".
Фанаты подчеркивают, что политических лозунгов при этом на трибунах не будет.
Активист белорусских футбольных ультрас Евгений отметил: "Большинство из нас придерживаются той позиции, что украинцы — это братский народ. У фанатов раньше было много конфликтов, но сейчас все изменилось. Главная причина того, что мы выразим поддержку сопернику - события, которые сейчас происходят в Украине. Этим баннером мы покажем свое отношение к украинцам и продемонстрируем свою солидарность с ними".
Кроме того, в день игры, в 15.00 в Минске состоится матч между командами фанатов двух сборных, который пройдет на искусственном газоне стадиона Ассоциации Белорусская федерация футбола.
Белорусские фанаты также приготовили коллекцию атрибутики, стикеров и магнитов с символикой сборных.
Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла Евро-2016 Беларусь - Украина состоится 9 октября в Борисове.