Абрамович привезет «Челси» в Москву

Владелец "Челси" Роман Абрамович принял решение провести один из этапов подготовки команды к сезону-2008/09 в Москве. 2-3 августа лондонский клуб должен принять участие в соревнованиях с участием четырех команд, пишет английское издание Daily Mail. В эти сроки в столице России пройдет Кубок Российских железных дорог (РЖД).

"Челси" прилетит в Москву сразу после традиционного предсезонного турне по Азии. По информации Daily Mail, в московском турнире также примут участие ЦСКА и голландский ПСВ. 1-3 августа в столице России пройдет Кубок РЖД. В декабре прошлого года сообщалось, что в этих соревнованиях сыграют "Локомотив", "Интер", "Барселона" и "Фенербахче", поэтому возможно, что в начале августа в Москве состоятся два международных турнира.

Окончательное решение о поездке "Челси" в Россию еще принято. Планы предсезонной подготовки команды станут известны ближе к концу сезона-2007/08 и будут зависеть от того, получат ли лондонцы право сыграть в матче за Суперкубок Англии (10 августа). Этот трофей оспаривают чемпион Англии и обладатель Кубка страны.

Лента.ру