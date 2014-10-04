Гандбольный "Мотор" проиграл Дюнкерку" в матче Лиги чемпионов

В киевском Дворце спорта состоялся матч 2-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором чемпион Украины запорожский "Мотор" уступил французскому "Дюнкерку" со счетом 21:23.

Судьба матча решилась в самой концовке игры.

В начале матч проходил в равной и напряженной борьбе и только в середине первого тайма запорожцы отпустили соперника в счете на 2 мяча - 4:6. Главному тренеру команду Сергею Бебешко пришлось взять тайм-аут, что вполне позитивно подействовало на игроков команды. После минутного перерыва "Мотор" забил три гола подряд и вышел вперед - 7:6. Концовка тайма прошла в равной борьбе и 30-минутка завешилась со счетом 10:9 в пользу украинского клуба.

После перерыва команды продолжали играть "очко в очко" и уже к середине тайма стало понятно, что судьба матча решится в самой концовке. В решающий момент более хладнокровными и точными оказались чемпионы Франции, которые не только вышли вперед, но и уверенно отыграли в защите в решающей атаке "Мотора". А затем французы забили еще один гол - 21:19 в пользу "Дюнкерка".

Самыми результативными игроками матча в составе украинского клуба стали Сергей Бурка и Николай Стецюра - по 5 голов. В составе победителей отличился Жюльен Эмоне - 6 голов.

Таким образом, "Мотор" проиграл второй матч подряд на старте Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, неделю назад украиснкий чемпион в гостях проиграл венгерскому клубу "Пик" из города Шегед - 26:27.