Андрей Ярмоленко продлил контракт с киевским "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Контракт продлен сроком на 1 год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Сам игрок после подписания нового контракта отметил: "Несколько дней назад мы встретились с президентом клуба и приняли решение продлить мой контракт с клубом на год. В принципе, я готов был продлить отношения с моим родным клубом и на более длительный срок. Но, принимая во внимание все обстоятельства, мы с Игорем Михайловичем (Суркисом - УНИАН) решили, что такое решение сейчас будет оптимальным. Как один из старожилов команды, ее вице-капитан, я хочу быть полезным своему родному клубу, его болельщикам и, в смысле, спортивных побед, и в плане укрепления его благополучия и международного авторитета. Несмотря на то, что мне, безусловно, хотелось бы в будущем поиграть и в более сильном европейском чемпионате, пока я хочу играть и добиваться успехов именно в киевском «Динамо». Я люблю свой клуб, наш город и прекрасных болельщиков. Уверен, что я еще не сказал здесь своего главного слова".

Ярмоленко выступает в "Динамо" с 2007 года. В составе команды становился чемпионом (2009). неоднократным серебряным и бронзовым призером украинской футбольной Премьер-лиги, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.