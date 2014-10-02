Лига Европы: "Динамо" выиграло, "Металлист" проиграл

В Киеве и бельгийском Локерене завершились матчи Лиги Европы, в которых киевское "Динамо" обыграло румынский "Стяуа" (Бухарест) - 3:1, а харьковский "Металлист" проиграл "Локерену" - 0:1.

Это были игры 2-го тура группового этапа соревнований.

Матч в Киеве изначально проходил с перевесом хозяев поля и в концовке первого тайма преимущество было воплощено в гол. На 40-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко. Юнес Беланда со штрафного забросил мяч в штрафную, где Ярмоленко в борьбе с защитником в касание переправил мяч в сетку. А в середине второго тайма преимущество хозяев поля удвоил Артем Кравец. Джермейн Ленс навесил справа, Ярмоленко в касание от линии ворот отдал назад, к углу вратарской, а там набежавший Кравец также в касание забил мяч в сетку. Впрочем, этом момент не стал определяющим в игре.

На 89-й минуте игру обострил голом Рауль Русеску. После подачи с угла поля, Клаудиу Кешеру отдал пас пяткой на дальнюю штангу, где Русеску с метра головой отправил мяч в сетку - 2:1. А окончательно судьбу матча на 2-й добавленной арбитром минуте решил точный ударом динамовец Лукаш Теодорчик. Сергей Рыбалка подыграл себе рукой, румыны остановились, а динамовцы побежали атаковать. Ярмоленко справа сделал пас, а набежавший Теодорчик в касание с линии вратарской послал мяч в сетку - 3:1.

Игра в бельгийском Локерене проходила с заметным преимуществом хозяев поля, но харьковчане, испытывающие в последнее время большие проблемы и с игрой и составом, до поры, до времени выдерживали натиск хозяев. Тем не менее, на 74-й минуте очередной провал на правом фланге защиты у "Металлиста".использовал Нилл де Паув, который мощно и точно пробил в дальний угол - 1:0.

Также во втором туре ЛЕ состоится матч "Сент-Этьен" - "Днепр". Игра начнется в 22.05 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.