Лига Европы, 2-й тур, "Сент-Этьен" - "Днепр": онлайн видео-трансляция

Это будет игра 2-го тура группового этапа соревнований.

В данном матче сойдутся лидер чемпионата украинской Премьер-лиги и 6-я команда французской Лиги 1.

"Днепр" уверенно стартовал в национальном чемпионате, где пока не потерпел ни одного поражения. Команда лидирует в турнирной таблице Премьере-лиги, опережая и донецкий "Шахтер", и киевское "Динамо". В то же время, старт в еврокубках для подопечных Мирона Маркевича получился не совсем удачным. Сначала команда выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, а в первом туре группового этапа Лиги Европы уступила итальянскому "Интеру" (Милан) со счетом 0:1.

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич видит причину неудач команды в том, что никак не удается собрать оптимальный состав: "К сожалению, мы не можем полностью собрать состав, который бы мне хотелось, это главная причина того, что мы так мало забиваем. В принципе, с миланским «Интером» (в первом туре ЛЕ) была такая ничейная игра, которая нас устраивала, но к сожалению, удаление помешало нам добиться нужного результата".

С учетом проигрыша в первом матче, сейчас днепропетровской команде необходимо настраиваться только на победу.

В свою очередь, "Сент-Этьен" также потерял очки в первом туре Лиги Европы неожиданно сыграв вничью с азербайджанским "Карабахом" - 0:0.

Таким образом, матч является крайне важным для обеих команд.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом игры французскую команду. Ставки на победу "Сент-Этьена" принимаются с коэффициентом 1,95 к 1, в то время как на ничью - 3,3 к 1, а на победу "Днепра" - 3,9 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Сент-Этьен": 1. Рюффье, 29. Клер, 10. Табану, 18. Лемуань, 22. Байял Салл, 23. Клеман, 24. Перрен, 26. Коад, 7. Градель, 13. ван Волфсвинкель, 22. Монне-Паке.

Запасные: 30. Мулен Ж., 19. Погба Ф., 11. Молло, 20. Корнье, 23. Бризон, 33. Диоманде, 12. Сен-Максимен.

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 89. Политыло, 4. Кравченко С., 9. Калинич.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 90. Мигунов, 10. Коноплянка, 11. Селезнев.