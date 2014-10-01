Тренер сборной Украины по футболу заменил вратаря на ближайшие матчи

Главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу Михаил Фоменко вынужден сделать замену в составе игроков команды, вызванных на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2016 года со сборными Беларуси и Македонии.

В связи с травмой голкипера одесского «Черноморца» Дмитрия Безотосного, который получил перелом пальца, в ряды «сине-желтых» возвращается вратарь киевского «Динамо» Александр Рыбка, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Последний раз Рыбка защищал цвета сборной Украины в товарищеском матче с Германией, в ноябре 2011 года (3:3). Тот матч стал для него вторым в составе национальной команды.

В своей дебютной игре Александр Рыбка помог нашей команде одержать победу над сборной Эстонии в товарищеском матче (2:0), отразив пенальти на последних минутах поединка.

Как сообщал УНИАН, матч с командой Беларуси состоится 9 октября (Борисов, Беларусь), а игра с Македонией - 12 октября на "Львов-Арене".

В матче первого тура группового этапа отбора Евро-2016 украинцы проиграли команде Словакии со счетом 0:1.