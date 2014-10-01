Центральный матч тура футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер" рассудит Можаровский

Центральный матч тура, «Динамо» - «Шахтер», будет обслуживать бригада во главе с львовянином Юрием Можаровским, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Можаровский завтра, 2 октября, отметит свое 38-летие. Матчи Премьер-лиги он судит с 2007-го года, а статус арбитра ФИФА получил в 2011-м. В этом сезоне он уже обслуживал матчи с участием как «Динамо» (5-й тур, «Динамо» - «Черноморец» - 2:0), так и «Шахтера» (3-й тур, «Шахтер» - «Металлист» - 1:0), а также очную встречу отечественных грандов в поединке за Суперкубок Украины («Шахтер» - «Динамо» - 2:0).

В целом противостояние "Динамо" - "Шахтер" станет для Можаровского уже пятым. Ранее он судил матчи: 13.05.2009. Кубок Украины. 1/2 финала. «Шахтер» - «Динамо» - 1:0; 01.05.2011. Премьер-лига. «Динамо» - «Шахтер» - 3:0; 15.05.2014. Кубок Украины. Финал. «Динамо» - «Шахтер» - 2:1; 22.07.2014. Суперкубок Украины. «Шахтер» - «Динамо» - 2:0.

Полный состав официальных лиц, назначенных на игру 8-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», выглядит следующим образом: главный арбитр – Юрий Можаровский (Львов), ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород, Полтавская обл.), четвертый арбитр – Виктор Швецов (Одесса). Наблюдатель арбитража – Александр Кран (Харьков).

Как сообщал УНИАН, матч 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 5 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19.30. УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.