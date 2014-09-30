Лига чемпионов, 2-й тур, ЦСКА - "Бавария": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Европе пройдут первые 8 матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который откроется матчем в Москве ЦСКА - "Бавария".

В этой игре сойдутся действующие чемпионы России и Германии.

Если традиционное время начала матчей Лиги чемпионов - 21.45 по киевскому времени, то в России из-за другого часового пояса также традиционно матчи начинаются в 19.00 по Киеву. Поэтому матч ЦСКА - "Бавария" вынесен из общей программы игр.

ЦСКА стартовал в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от итальянской "Ромы" со счетом 1:5. Правда, после этого команда выиграла три матча подряд во внутрироссийских соревнованиях. По словам главного тренера команды Леонида Слуцкого, задача ЦСКА - провести матч на максимальном уровне: "В пользу соперника говорит в первую очередь высочайший уровень мастерства. Ситуация сложная: в прошлом году мы потерпели чувствительные поражения от "Баварии" и "Манчестер Сити", и сейчас продолжилась серия болезненных неудач на чужом поле. Неприятно осознавать, что есть команды, с которыми существует серьезный разрыв в уровне мастерства. Наша задача заключается в том, чтобы команда поверила в свои силы и провела матч на своем максимальном уровне. Хватит ли этого - покажет игра".

Кроме того, у армейцев серьезные проблемы с составом. Алан Дзагоев и Понтус Вернблум дисквалифицированы, также есть группа травмированных футболистов. Вместе с тем, ранее травмированный Сейду Думбия готовится к игре.

Что касается "Баварии", то команда выиграла в первом матче группового этапа у английского "Манчестер Сити" - 1:0. Уверенно выступает команда и в чемпионате немецкой Бундеслиги, где занимает 1-е место после 6-ти туров. Тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола отмечает: "По-прежнему считаю, что мы все еще набираем форму. Лига чемпионов - это очень высокий уровень, и об этом следует помнить. Мы должны быть уверены в выходе из группы. Она у нас очень опасная".

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона "Бавария" гостила в столице России, где победила армейцев со счетом 3:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом выглядит немецкая команда. На победу "Баварии" ставки принимаются с коэффциентом 1,32 к 1, в то время как на ничью - 5,8 к 1, а на победу ЦСКА - 11 к 1.