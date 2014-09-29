УЕФА определил арбитров на матчи украинских команд в Лиге Европы

Об этом сообщается на официальном портале организации.

Главным арбитром матча "Динамо" — "Стяуа" (Бухарест, Румыния) назначен австриец Роберт Шергенхофер. На линиях ему будут помогать Маттиас Винсауэр и Роланд Бранднер. Дополнительные ассистенты — Рене Айснер и Доминик Оушан. Четвертый арбитр — Рихард Хюблер. Судейский наблюдатель УЕФА - Джеррард Перри из Ирландии.

Матч "Сент-Этьенн" (Франция) — "Днепр" обслужит румынская бригада рефери во главе с Александру Тудором. Его помощники — Аурэл Оницэ и Раду Гингуляк, а дополнительные ассистенты — Иштван Ковач и Раду Петреску. Четвертым арбитром будет Валентин Аврам, а судейским наблюдателем выступит голландец Рене Темминк.

На матч бельгийского "Локерена" и Металлиста назначена швейцарская бригада арбитров во главе со Стефаном Студером. Ассистенты арбитра: Сандро Поцци и Жан-Ив Вихт. Четвертый арбитр - Виталь Жобин. Дополнительные ассистенты: Ален Биери и Штефан Клосснер (все - Швейцария).

Как сообщал УНИАН, матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 2 октября.