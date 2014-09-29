Теннисист Стаховский в третий раз выиграл турнир во Франции

В финале киевлянин, посеянный под 6 номером, обыграл пятую ракетку турнира Томаса Белуччи из Бразилии - 6:2 7:5, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету Стаховского 7 эйсов и 3 двойные ошибки. Украинец сделал три брейка, в то время. как его соперник - ни одного. Стаховский отыграл 4 брекпойнта в середине второй партии.

Таким образом, киевлянин заработал 125 рейтинговых очков и 15,3 тыс. евро призовых.

Это - второй одиночный титул Сергея на турнирах серии ATP challenger в этом сезоне и четвертый - в карьере.

Летом Стаховскому покорился титул в Бингемптоне.

Ранее Стаховский дважды побеждал на турнире в Орлеане в парном разряде: в 2008 вместе с хорватом Ловро Зовко, а в 2013 вместе с соотечественником Ильей Марченко.