Сборная Украины по хоккею начнет ЧМ-2015 игрой с Казахстаном

Соперниками сборной Украины будут команды Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши, сообщает официальный сайт федерации.

Сборная Украины начнет турнир матчем против команды Казахстана (18 апреля). 19 апреля пройдет игра Италия - Украина, 21 апреля - Польша - Украина, 22 апреля состоится матч Украина - Венгрия, а 24 апреля - Япония - Украина.

Согласно регламенту соревнований, в Элитный дивизион ЧМ, компания 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих титул чемпиона мира, попадут две сильнейшие сборные по итогам соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 апреля 2015 в Кракове (Польша).

Как сообщал УНИАН, право на проведение турнира изначально выиграла заявка Украины, а сами соревнования должны были пройти в Донецке. Позднее украинская сторона отказалась от проведения турнира из-за ситуации в стране.