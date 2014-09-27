Кубок Украины, 1/8 финала, "Карпаты" - "Динамо": онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают киевское "Динамо".

Это первый из двух матчей команд на этом этапе соревнований. Ответная игра состоится через месяц в Киеве.

В этом матче сошлись, соответственно, 13-я и 3-я команды в таблице Премьер-лиги. Львовяне крайне неудачно начали нынешний сезон. В первых семи играх чемпионата команда выиграла лишь однажды, при двух ничьих и четырех поражениях. Таким образом, львовяне набрали 5 очков. Но, в данный момент у них 2 балла в турнирной таблице и команда делит последние 13-14 места в таблице с мариупольским "Ильичевцем", опережая соперника только по дополнительным показателям.

23 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины проинформировал Премьер-лигу о вступлении в силу решения от 10 сентября 2014 года о лишении команды ФК «Карпаты» трех турнирных очков в Чемпионате Украины сезона 2014/2015 гг. "Данная санкция была применена к клубу за невыполнение решения Палаты по разрешению споров Федерации футбола Украины (ПРС ФФУ) от 20.11.2013 г. по делу № 103/10/2013 «О заявлении футболиста Мартина Богатинова о неисполнении со стороны ФК «Карпаты» финансовых обязательств согласно контракту", - отмечалось в сообщении пресс-службы УПЛ. КДК также проинформировал, что клуб был предупрежден (23.01.2014 г.) и применены к нему последовательные финансовые санкции (06.03.2014 г., 30.04.2014 г. и 27.05.2014 г.), однако решение ПРС ФФУ до сих пор не выполнено. В то же время КДК уже исчерпал возможность применения финансовых санкций к клубу. Таким образом, львовяне сейча находятся в критическом положении в таблице УПЛ и победа в кубковом матче против киевлян команде нужна, прежде всего, для улучшения состояния игроков в психологическом плане.

В свою очередь, "Динамо" в нынешнем сезоне в 7 матчах УПЛ одержало 5 побед при 2 ничьих (3-е место в таблице после "Днепра" и "Шахтера" ), а также выиграло матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы у порутгальского "Риу Аве", разгромив соперника в гостях со счетом 4:0.

В Кубке Украины, на стадии 1/16 финала, "Карпаты" разгромили "Чайку" (Киевская область) - 4:0, а "Динамо" в Кировограде обыграло "Звезду" - 3:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом этого матча является "Динамо". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,45 к 1, на ничью - 5,4 к 1, на победу "Карпат" - 6,4 к 1.