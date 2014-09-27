Кубок Украины, 1/8 финала, "Волынь" - "Днепр": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Волынь" принимает днепропетровский "Днепр".

Это первый из двух матчей на этом этапе соревнований. Ответная игра состоится через месяц в Днепропетровске.

В этой игре сойдутся команды, занимающие, соответственно, 7-е и 1-е места в турнирной таблице Премьер-лиги. "Днепр" стал лидером УПЛ после 7-го тура, завершившегося в минувший понедельник. 22 сентября команда выиграла на своем поле у донецкого "Олимпика" - 5:0 и, воспользовавшись осечкой донецкого "Шахтера" (0:1 от "Зари"), вышла на 1-е место. До этого команда выиграла 5 из 6 матчей, сведя вничью только игру с полтавской "Ворсклой". Кроме того, в матче 1/16 финала Кубка Украины "Днепр" обыграл в гостях черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Таким образом, днепропетровцы остаются одной из двух команд (наряду с киевским "Динамо", у которого 2 ничьи в УПЛ) кто еще не проиграл ни одного матча на внутренней арене в сезоне 2014/15.

В свою очередь, "Волынь" является типичным середняком УПЛ. В 7 матчах команда одержала 3 победы при 4 поражения и имеет разницу забитых пропущенных мячей "-2" - 8:10.

Это будет уже вторая очная встреча команд в нынешнем сезоне. В матче Премьер-лиги, состоявшемся 2 августа в Луцке, "Днепр" выиграл со счетом 1:0. Победный гол в той встрече на 85-й минуте забил Евгений Шахов.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом кубкового матча является "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,6 к 1, на ничью - 4 к 1, а на победу "Волыни" - 6,4 к 1.