Тренер Кличко отмечает, что перед боем с Пулевым "был один из лучших наших тренировочных лагерей"

Об этом сообщает Вoxing news.

В частности, Башир отметил: "Это были очень хорошие, очень конкурентные спарринги. Я был в углу Джошуа во время этих спаррингов, и сначала он относился к Владимиру со слишком большим уважением. В самом прямом смысле этого слова – он сказал мне, что ему как-то некомфортно наносить удары по чемпиону, потому что относится к нему с огромным уважением. Тогда я сказал ему, что в ринге надо забыть об уважении, потому что если он не начнет драться по-настоящему, Владимир просто снесет ему голову. Сначала Джошуа не отвечал на очень хорошие удары Владимира, но когда он начал отвечать, спарринги стали очень конкурентными. Джошуа очень атлетичный парень, и я думаю, что из него получится хороший чемпион. У него не только отличные физические данные, но и очень хорошее мышление – он быстро просчитывает все в ринге. И еще у него очень хорошие рефлексы, как для такого большого парня".

Также тренер рассказал о конфликтной ситуации в лагере Кличко: "Интересно, что в этом тренировочном лагере кроме Джошуа был и Диллиан Уайт (боксер, побеждавший Джошуа в любителях) – у них с Энтони до сих пор были напряженные отношения, они постоянно косо поглядывали друг на друга. В конце концов, как-то вечером я собрал их вместе и сказал им: послушайте, ребята, мне все равно, как вы относитесь друг к другу, но сейчас вы находитесь в тренировочном лагере чемпиона, который готовится к очень тяжелому поединку против очень сильного соперника, поэтому никакой вражды – вы должны быть сфокусированы только на том, чтобы помочь ему как можно лучше подготовиться к бою. И уже на следующее утро они пошли бегать вместе! Я очень радовался по этому поводу, ведь длительные конфликты в тренировочном лагере никому не нужны. Между собой Джошуа и Уайт не спарринговали, но оба спарринговали с Кевином Джонсоном, который, кстати, предложил мне стать его тренером. Эти три парня так хорошо проявили себя в спаррингах с Владимиром, что мы обязательно пригласим их и в следующий тренировочный лагерь. Они очень хорошо проявили себя во всех отношениях, это был один из наших лучших тренировочных лагерей".

Как сообщал УНИАН, из-за травмы украинского боксера поединок Кличко – Пулев изначально намеченный на 6 сентября был перенесен на 15 ноября. Бой состоится в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».