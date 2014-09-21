"Шахтер" проиграл "Заре" в матче УПЛ

В Киеве завершился матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

"Шахтер", на правах лидера чемпионата и безусловного фаворита игры, на протяжении 40 минут имел полное преимущество. Лишь в завершающей фазе атак донецким бразильцам Бернарду, Фреду и Адриано не везло. Кроме того, отлично проявил себя в этом матче вратарь луганчан Никита Шевченко.

Решающий эпизод в игре произошел в самой концовке первого тайма. На 42-й минуте Максим Малышев поразил ворота, воспользовавшись нерасторопностью номинальных хозяев поля у своих ворот. Фред неудачно отбросил мяч вратарю Антону Каниболоцкому, тот отбить его из штрафной не смог, мяч отскочил к Малышеву, который и поразил ворота.

Во втором тайме тренер горняков Мирча Луческу заменил Фреда и Бернарда, но существенно повлиять на ход игры вышедшие на поле Тайсон и Алекс Тейшейра не сумели. "Заря" удержала преимущество в счете, добыв весьма неожиданную победу.

Таким образом, "Шахтер" потерял первые очки в новом сезоне. До этого команда выиграла все 6 матчей, имея в активе 18 баллов.

Ранее, в рамках 7-го тура,донецкий "Металлург" обыграл мариупольский "Ильичевец" - 3:0, а "Металлург из Запорожья, в свою очередь, уступил полтавской "Ворскле" с аналогичным счетом - 0:3.