Чемпионат мира-2015 по хоккею перенесен из Донецка в польский Краков

Решение об этом было принято на Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает официальный сайт организации.

Перенос турнира в Польшу произошел после того, как Федерации хоккея Украины пришлось отозвать свою заявку в связи с текущей напряженной военно-политической ситуацией в стране. Изначально, Украина получила право провести турнир победив в конкурсе, результаты которого были объявлены в мае 2014 года на предыдущем Конгрессе IIHF.

Игры хоккейного ЧМ будут проходить в Кrakov Arena, которая вмещает 15 328 зрителей. В данный момент там проходят матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд (турнир проходит в Польще с 30 августа по 21 сентября), а в 2016-м году на этой же арене пройдут матчи Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд.